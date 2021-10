Hypnotic con Kate Siegel: su Netflix il nuovo horror perfetto per i fan di Midnight Mass

A qualche settimana dall'arrivo di Midnight Mass su Netflix, l'attrice Kate Siegel torna sulla piattaforma di streaming con Hypnotic, l'horror perfetto per festeggiare Halloween se siete dei fan della star.

Il film, diretto da Matt Angel e Suzanne Coote e scritto da Richard D'Ovidio, vede la moglie di Mike Flanagan nel ruolo di una donna che, per risolvere alcuni suoi problemi, si rivolge a un celebre ipnositerapista: sentendosi intrappolata sul piano personale e su quello professionale, Jenn (Kate Siegel), alle prese con una serie di avvenimenti traumatici, chiede aiuto al dottor Meade (Jason O'Mara) per guarire. Dopo alcune sedute intense, eventi terrificanti e misteriose amnesie, Jenn si ritrova oggetto di una pericolosa manipolazione psicologica. Con l'aiuto del detective Wade Rollins (Dulé Hill), cercherà di trovare il bandolo della matassa prima che sia troppo tardi per evitare conseguenze letali: ma dovrà affrontare le conseguenze inattese e letali della sua nuova terapia. Se siete curiosi, potete guardare il trailer di Hypnotic in calce all'articolo.

Kate Siegel è ormai una habitué di Netflix: oltre alla recente serie Midnight Mass, infatti, l'attrice ha lavorato (sempre con suo marito Mike Flanagan) a diversi altri progetti disponibili sulla piattaforma, come Hush - Il terrore del silenzio (di cui è stata anche co-sceneggiatrice), l'acclamato adattamento di Stephen King Il gioco di Gerald e la famosa serie tv The Haunting of Hill House.

A proposito del suo recente lavoro, leggete una nuova intervista di Kate Siegel sul famoso monologo di Midnight Mass.