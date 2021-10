Hypnotic, JD Pardo si aggiunge al cast del nuovo film di Robert Rodriguez

Stando a quanto riporta in esclusiva Deadline, c'è una new entry nel cast di Hypnotic, il nuovo lavoro di Robert Rodriguez. Si tratta di JD Pardo, che così reciterà insieme a Ben Affleck e Alice Braga. Le riprese del film sono attualmente in corso di svolgimento in Texas.

J.D. Pardo, classe 1980, è noto soprattutto per la serie Mayans M.C. Recentemente lo abbiamo visto anche in un cameo in Fast & Furious 9, in cui interpreta Jack Toretto. Tra i suoi ultimi lavori c'è la serie Amazon The Terminal List, in cui recita insieme a Chris Pratt. Prossimamente, invece, sarà in Violence Of Action al fianco di Chris Pine e Ben Foster.

Hypnotic racconta la storia di un detective (Ben Affleck) che rimane coinvolto in un mistero che coinvolge la figlia scomparsa (Hala Finley) e un programma segreto del governo, mentre indaga su una intricata serie di crimini.

Secondo una recente dichiarazione di Robert Rodriguez, Hypnotic è come Hitchcock sotto steroidi. Il regista ha anche scritto la sceneggiatura del film, insieme a Max Borenstein, e figura tra i produttori, insieme a Jeff Robinov e John Graham di Studio 8 e a Solstice Studios.

Oltre ai nomi già citati, fanno parte del cast di Hypnotic, tra gli altri, anche Dayo Okeniyi e William Fichtner.