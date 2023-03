Hypnotic, il film di Ben Affleck ottiene la data d'uscita dopo il debutto work in progress

Con la pubblicazione del primo sguardo a Hypnotic, qualche settimana fa, era anche emersa la notizia che il film di Robert Rodriguez con protagonista Ben Affleck avrebbe debuttato al SXSW Film Festival con una versione work-in-progress.

Ebbene così è stato, ed evidentemente la premiere è andata alla grande perché in queste ore Hypnotic ha ottenuto anche una data d'uscita ufficiale: il film, un thriller d'azione presentato ieri sera al famoso South by Southwest Film Festival di Austin, Texas in una proiezione di prova con un montaggio ancora in lavorazione, uscirà negli Stati Uniti il 12 maggio. Sarà il secondo film con protagonista Ben Affleck ad uscir nei cinema nel giro di poche settimane, dato che ad aprile l'attore sarà visto anche nel nuovo biopic sportivo Air, che Affleck ha anche scritto e diretto e che includerà nel cast anche il super-amico Matt Damon.

Tornando ad Hypnotic, davvero poco si sapeva sul film prima della proiezione di prova al SXSW e davvero poco è trapelato dalla premiere, ma l'accoglienza ricevuta dal pubblico presente è stata a dir poco calorosa: è davvero insolito che un film con un budget elevato riceva una proiezione pubblica "work in progress" ad un festival così prestigioso, ma Austin è stata evidentemente una scelta intelligente da parte dei distributori, considerata la riverenza del pubblico di casa nei confronti di Robert Rodriguez, nativo proprio del Texas.

Restiamo in attesa di un primo trailer per Hypnotic, oltre che di una data d'uscita per le sale italiane.