Hypnotic: Ben Affleck insieme ad Alice Braga nel nuovo sci-fi di Robert Rodriguez

Arrivano nuovi dettagli sulla produzione di Hypnotic, il nuovo film di Robert Rodriguez con protagonista la superstar Ben Affleck: oltre all'aggiunta nel cast di Alice Braga, infatti, cambiano i piani per l'inizio delle riprese.

La produzione dovrebbe partire dal 20 settembre ad Austin, in Texas, dopo che l'originale data di inizio dei lavori - fissata all'aprile 2020 - come potete facilmente immaginare non è stata rispettata a causa della pandemia e successivamente per una serie di problemi assicurativi. Descritto come un thriller-action, Hypnotic seguirà un detective che rimane coinvolto in un mistero che coinvolge la figlia scomparsa e un programma governativo segreto mentre indaga su una serie di crimini di alto profilo.

Il film è stato scritto dal regista di Sin City e Alita: Battle Angel insieme a Max Borenstein (Kong: Skull Island). Rodriguez, il CEO di Studio 8 Jeff Robinov e Guy Danella e John Graham di Studio8 stanno producendo con Solstice.

Ricordiamo che Alice Braga apparirà prossimamente in The Suicide Squad di James Gunn, al fianco di Margo Robbie, Idris Elba e Viola Davis. È nota per aver recentemente recitato nella serie Queen Of The South di USA Network, nella serie limitata We Are Who We Are di Luca Guadagnino, ed è stata una delle voci principali nel film Pixar Soul, vincitore dell'Oscar. Il premio Oscar Ben Affleck, nel frattempo è impegnatissimo: attualmente impegnato nella produzione di The Flash per DC Films, è anche in post-produzione per Tender Bar di George Clooney, The Last Duel di Ridley Scott e Deep Water di Adrian Lyne, nel quale recita al fianco dell'ex fiamma Ana de Armas.

Il mini studio statunitense Solstice è comunque intenzionato a far parlare di sé: ad oggi il primo e unico film dell'azienda è stato il thriller Unhinged con Russell Crowe, che tanto bene ha fatto dal punto di vista dei numeri.