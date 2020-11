Hype per Snake Eyes: lo spin-off di GI Joe si ispira ai film giapponesi di samurai!

Nel corso di una recente intervista l'attore Henry Golding ha rivelato di aver visto uno screening di prova completato di Snake Eyes qualche settimana fa, e ha fatto schizzare alle stelle l'hype dei fan nei confronti dello spin-off di GI Joe.

Snake Eyes, che come molti altri film è stato rinviato al 2021, nei mesi scorsi è passato un po' sotto-traccia ma a quanto pare è comunque pronto a far parlare di sé: discutendo con Entertainment Weekly ci ha provato Golding, famoso per Crazy Rich Asians e Last Christmas, che ha condiviso la sua eccitazione per l'imminente prequel di GI Joe.

"Penso che il cuore della storia sia davvero chi è Snake come persone e qual è il suo viaggio. Lo scopo del film è comprendere le sue motivazioni", ha detto Golding in relazione al tentativo del film di creare una storia di origine per uno dei commando della nota linea di giocattoli Hasbro. "Non posso rivelare troppo, ma il film si concentra su questa persona singola invece di avere 20 personaggi a schermo. Partiamo dall'inizio. E, si spera, lancerà un franchise straordinario".

Golding ha anche apprezzato molto il regista Robert Schwentke, che si è sforzato di portare un po 'di autenticità al film. "Con diverse scene di combattimento abbiamo vere e proprie sequenze chambara [combattimento con la spada giapponese, ndr]. In questo film è stata prestata molta attenzione ai dettagli culturali. Non ci sono molti film che possono essere girati in Giappone e siamo andati in posti meravigliosi. E' un film di autenticità".

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al nostro speciale sui migliori film di samurai.