'Che l'hype abbia inizio': il creatore di Deadpool esalta il merchandising di Deadpool 3

Rob Liefeld, il creatore di Deadpool, si è rivolto ai suoi follower sul social network X per celebrare la comparsa online dei primi prodotti di merchandising di Deadpool 3 e far salire l'hype dei fan in vista del lancio.

In queste ore, infatti, mentre Deadpool 3 perdeva la sua data d'uscita a causa degli scioperi dei sindacati degli sceneggiatori WGA e attori SAG, Amazon UK svelava i primi due Funko Pops ufficiali di Deadpool 3, presumibilmente dedicati uno al protagonista Ryan Reynolds e uno al co-protagonista Hugh Jackman, che torna nei panni di Wolverine per la prima volta dopo Logan del 2017. Tuttavia, il creatore di Deadpool, il fumettista Rob Liefeld, ha comunque voluto cogliere questa occasione per celebrare questa prima fase del marketing di Deadpool 3 scrivendo sulla sua pagina di X: "L'hype ha inizio...".

In una precedente intervista con Nuke the Fridge, Liefeld aveva affermato di conoscere molte informazioni su Deadpool 3 che, una volta rese pubbliche, “scioglieranno la faccia” dei fan: “Le cose che so ti scioglieranno la faccia, okay? Questo è tutto quello che dirò, questo film ti scioglierà la faccia!” Liefeld ha aggiunto anche: "Kevin Feige mi ha contattato alla fine dell'estate scorsa per chiedere il mio contributo su alcune decisioni creative. Poi abbiamo avuto un incontro con i produttori. Sono semplicemente onorato dal fatto che mi abbiano coinvolto. Non posso dire altro".

Rimanete con noi per tutti i prossimi aggiornamenti su Deadpool 3, film Marvel Studios al momento privo di una data d'uscita.