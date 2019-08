Hustlers, spogliarelliste criminali nel poster ufficiale del film con Jennifer Lopez

Sta per arrivare l'esordio di Hustlers, nuovo film con Jennifer Lopez tratto da un'incredibile storia vera, che negli Stati Uniti uscirà dal prossimo 13 settembre.

Dopo il trailer ufficiale di Hustlers la Universal Pictures prosegue la sua campagna promozionale con un nuovo poster, che potete trovare in calce all'articolo.

Vi ricordiamo che la storia è tratta da un'incredibile vicenda vera documentata nel 2015 da un articolo del New York Magazine, intitolato a sua volta The Hustlers at Scores e firmato da Jessica Pressler: il film racconterà di un gruppo di spogliarelliste newyorkesi che con ingegno sono riuscite a derubare molti dei loro clienti dopo il crollo del mercato azionario del 2008.

Nel cast, oltre alla Lopez, anche Constance Wu, Julia Stiles, Keke Palmer, Lili Reinhart, Mercedes Ruehl, Cardi B e Lizzo.

Nella sinossi ufficiale viene specificato che Hustlers racconterà il crollo di Wall Street da un punto di vista totalmente originale e differente rispetto ad altri progetti più o meno recenti, e lo farà addentrandosi nelle problematiche reali dei comuni americani, tra cui la quotidianità di queste spogliarelliste che, spinte al limite, hanno deciso di derubare i ricchi speculatori e broker della Borsa per arricchirsi.

Non è ancora stata comunicata una data d'uscita ufficiale per il mercato italiano, quindi se siete fan della Lopez o pensate che la produzione possa interessarvi, rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.

Ricordiamo che Jennifer Lopez dovrebbe debuttare alla regia con il film The Godmother.