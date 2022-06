Hustle, Juancho Hernangómez: 'Prima del film non ero un fan di Adam Sandler'

Adam Sandler è su Netflix con Hustle ma a quanto pare, prima della realizzazione di questa pellicola ambientata nel mondo del basket, l'attore non aveva le simpatie del cestista Juancho Hernangómez, suo coprotagonista.

"Venendo dalla Spagna, conosco i suoi film, ovviamente, ma non sono mai stato un suo grande fan", ha detto il giocatore dell'NBA a EW nel corso di un'intervista ma, quando poi ha avuto modo di conoscerlo di persona, se ne è follemente innamorato.

"Dal primo giorno in cui ci siamo incontrati e abbiamo superato l'imbarazzo iniziale, siamo diventati inseparabili. Mi amava come se fossi suo figlio maggiore e io lo guardavo proprio come si fa con un padre. Ci siamo divertiti in ogni modo. Si è preso cura di me dal primo giorno".

Il cestista 26enna ha poi aggiunto: "Adora il basket; lo adora davvero, davvero. Guarda tutte le partite e appena può mi scrive per commentarle. È pazzesco quanto sia bello il nostro rapporto. Abbiamo passato così tanto tempo insieme, abbiamo sviluppato davvero una buona intesa".

Nonostante non abbia mai recitato prima in vita sua (e non abbia mai voluto farlo prima che sua sorella lo convincesse a fare Hustle), Hernangómez ha sorpreso gli addetti ai lavori nei panni di Bo Cruz, un giocatore di basket amatoriale estremamente talentuoso. A tal proposito, il giovane braccio destro di Adam Sandler ha detto: "Non so come sia successo. I produttori hanno chiesto al mio agente e ho detto loro di no per tipo 5 o 6 mesi perché non era il mio sogno, e sono così concentrato sulla mia carriera nell'NBA che volevo dedicarmi solo a quello".

