Hustle, Chris Rock contro gli Academy per la mancata candidatura di Adam Sandler!

Hustle è stato un successo e la performance di Adam Sandler è stata largamente lodata. Questo però non sembra esser stato abbastanza per portarlo ad una nomination all'Oscar. Chris Rock ha definito "dei c*****i" per non aver dato il loro riconoscimento all'ex star dell'SNL.

L'attore e comico ha definito il suo collega e amico di lunga data come uno dei "migliori di tutti i tempi" lodando non solo le sue doti comiche ma, soprattutto, drammatiche. Negli anni, infatti, Sandler ha testimoniato di essere un eccellente attore drammatico segnando delle performance a volte addirittura più memorabili rispetto a quelle comiche. Le ultime esperienze dello stand up comedian sul palco degli Academy non sono delle più positive.

Chris Rock ha ironizzato su Will Smith e sul suo nuovo film proprio per allontanare le discussioni dallo slap - gate del 2022 che ha portato all'allontanamento dell'attore premio Oscar dalle grazie dell'Academy. Parlando di Sandler, Rock ha detto "Conosco questo ragazzo da 30 anni. Gli Oscar, sai, sono dei c******i . E se non vogliono dare al mio uomo i suoi premi, lo faremo stasera" ha concluso.

