Hustle: Adam Sandler nel trailer del dramma sportivo Netfflix prodotto da LeBron James

Netflix ha diffuso ufficialmente in streaming il trailer di Hustle, dramma sportivo ambientato nel mondo del basket in cui il protagonista Adam Sandler interpreta Stanley Beren, un allenatore e talent scout deciso a riscattare la propria vita e la propria carriera, ingaggiando una scoperta sensazionale che potrebbe finalmente consentirglielo.

Adam Sandler guida il cast del film in cui la promessa del basket è interpretata da Juan Hernangómez, cestista spagnolo che gioca da professionista nella NBA con gli Utah Jazz. Non si tratta dell'unico giocatore presente nel film: in Hustle vedremo anche Anthony Edwards e Tobias Harris. A questi nomi, si aggiungono anche quelli dell'attrice e rapper Queen Latifah, dell'ex cestista Kenny Smith, nonché di Ben Foster e Robert Duvall.

La pellicola è stata diretta da Jeremiah Zagar (Quando eravamo fratelli), mentre la sceneggiatura è stata curata da Taylor Materne e Will Fetters. Hustle debutterà in streaming su Netflix il 10 giugno. Il film fu annunciato da Netflix dopo il grande successo di The Last Dance, la docu-serie sulla vita e la carriera della star del basket, Michael Jordan.

Negli scorsi mesi, Adam Sandler ha rivelato di aver dovuto cambiare la trama di Hustle per andare incontro ad alcune richieste di Netflix: "In origine avevamo scritto nel copione che scovavo un giocatore in Cina, ma Netflix non è presente in Cina. Quindi mi hanno chiesto: 'Potreste cambiarlo con l'America Latina o l'Europa?' E in men che non si dica eravamo a Maiorca".

Il film segna l'ennesima collaborazione tra Sandler e il colosso dello streaming dopo l'incredibile successo delle precedenti (Murder Mystery, Hubie Halloween, Matrimonio a Long Island); Netflix e Sandler torneranno insieme anche con il sequel di Murder Mystery sempre in coppia con Jennifer Aniston. Sandler, inoltre, tornerà a lavorare per i fratelli Safdie nel nuovo film dei due registi.