Hustle, Adam Sandler è un talent scout del basket nel teaser ufficiale del film Netflix

"Ami questo sport?" è la domanda che apre il teaser di Hustle, il nuovo film sportivo di Netflix, prodotto da Adam Sandler e LeBron James. Nella pellicola, Sandler interpreta un talent scout del basket in cerca di riscatto che scopre finalmente un giocatore eccezionale, ma che ha alle spalle un passato turbolento.

Il coach decide quindi di convincere il giovane prodigio dello sport a trasferirsi negli Stati Uniti, senza chiedere l'approvazione della sua squadra, per cogliere un'ultima occasione di dimostrare di essere all'altezza della NBA.

Il film fu annunciato da Netflix dopo il grande successo di The Last Dance, la docu-serie sulla vita e la carriera della star del basket, Michael Jordan.

Adam Sandler guida il cast del film in cui la promessa del basket è interpretata da Juan Hernangómez, cestista spagnolo che gioca da professionista nella NBA con gli Utah Jazz. Non si tratta dell'unico giocatore presente nel film: in Hustle vedremo anche Anthony Edwards e Tobias Harris. A questi nomi, si aggiungono anche quelli dell'attrice e rapper Queen Latifah, dell'ex cestista Kenny Smith, nonché di Ben Foster e Robert Duvall.

La pellicola è stata diretta da Jeremiah Zagar (Quando eravamo fratelli), mentre le sceneggiature sono state curate da Taylor Materne e Will Fetters. Hustle debutterà in streaming su Netflix il 10 giugno.

Negli scorsi mesi, Adam Sandler ha rivelato di aver dovuto cambiare la trama di Hustle per andare incontro ad alcune richieste di Netflix: "In origine avevamo scritto nel copione che scovavo un giocatore in Cina, ma Netflix non era in Cina. Quindi mi hanno chiesto: 'Potreste cambiarlo con l'America Latina o l'Europa?' E in men che non si dica eravamo a Maiorca".