Hustle, Adam Sandler ricorda la sua imbarazzante esperienza su una spiaggia per nudisti

Da oggi Adam Sandler è in streaming su Netflix con Hustle, il film prodotto da Le Bron James in cui veste i panni di un talent scout che cerca di riscattare la propria carriera ingaggiando una promessa del basket. La pellicola è stata girata in Spagna e, nel corso delle riprese, l'attore si è consentito momenti di svago in una spiaggia per nudisti.

Intervistato da Jimmy Fallon, Adam Sandler ha rivelato che le riprese della pellicola sono state girate in Spagna sebbene, inizialmente si pensava di ambientare Hustle in Cina e, proprio nel corso di una pausa, il brillante attore comico si è lasciato ammaliare dalla vista di una spiaggia in cui tutti erano a proprio agio con il proprio corpo: "Alzo lo sguardo e vedo una spiaggia per nudisti e mi avvicino sempre di più. Si sentono tutti benissimo con se stessi nonostante siano nudi. Persone anziane nude, giovani, persone che stanno bene, persone che non stanno così bene nude. Tutti nudi. A loro non importa, si sentono solo a loro agio. Quindi dico 'Sai una cosa? Voglio farlo. Fammi provare. Voglio sentirmi a mio agio e fiducioso, sembra che tutti stiano bene qui. Facciamolo'. Ma a dirla tutta è stato imbarazzante".

Sandler ha poi aggiunto con parecchia ironia: "Sto nuotando, mi alzo in acqua e mi tolgo il costume da bagno. Sono ancora sott'acqua. Mi tolgo il costume da bagno, sto lì in piedi e dico 'Non dovrei farlo. Qualcuno mi farà una foto e rovinerà la mia vita. Lasciami stare sott'acqua, è stato un errore'. E mentre cerco il mio costume da bagno, vedo i miei testicoli galleggiare sopra l'acqua. E anche l'altra cosa attaccata ai testicoli, sopra i testicoli, stava fluttuando. E io cercavo di spingerlo verso il basso ma tornava comunque a galla".

Insomma, Adam Sandler non si è sentito molto a suo agio nel corso di quella esperienza sebbene, invidiasse tutti gli avventori di quella spiaggia così pieni di autostima.