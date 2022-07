Hustle: Adam Sandler e Netflix di nuovo a canestro, numeri da urlo per il dramma sportivo

Il nuovo film di Adam Sandler per Netflix Hustle ha fatto la fortuna della piattaforma di streaming on demand, con numeri di visualizzazione grandiosi che continuano la striscia vincente delle partnership tra la star e lo streamer.

Nelle scorse ore, infatti, Nielsen ha pubblicato i numeri dei migliori film e programmi in streaming dal 6 giugno al 12 giugno, e Hustle è stato il film più visto tra tutte le piattaforme durante quell'arco di tempo: il dramma sportivo basato sul mondo del basket, secondo i dati forniti, è stato visto per oltre 1,2 miliardi di minuti solo in quella settimana, triplicando il totale del film al secondo posto, Interceptor, film d'azione con Elsa Pataky che si è aggiudicato il secondo gradino del podio con 413 milioni di minuti.

In Hustle, lo ricordiamo, Sandler recita al fianco di Queen Latifah, Juancho Hernangomez, Ben Foster, Kenny Smith, Anthony Edwards, Jordan Hull, Maria Botto, Ainhoa ​​Pillet, Raul Castillo, Jaleel White, Heidi Gardner e Robert Duvall. Oltre al suo ruolo da protagonista, l'attore ha anche prodotto il film insieme LeBron James, Maverick Carter, Allen Covert, Joe Roth, Jeffrey Kirschenbaum e Zack Roth. Hustle è diretto da Jeremiah Zagar, con una sceneggiatura scritta da Taylor Materne e Will Fetters.

Ricordiamo che la collaborazione tra Netflix e Adam Sandler continuerà con Murder Mystery 2, sequel di Murder Mystery (ancora oggi uno dei più grandi titoli di sempre per la piattaforma) che vedrà anche il ritorno di Jennifer Aniston.