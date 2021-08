Hustle, Adam Sandler ha dovuto cambiare una parte della trama: ecco il motivo

Adam Sandler ha raccontato di esser stato costretto a cambiare una parte della trama del film Netflix, Hustle, su richiesta dello streamer. Il film vede Sandler protagonista e co-produttore insieme alla star della NBA, LeBron James. L'attore ne ha parlato durante la partecipazione al The Dan Patrick Show. Ecco quanto dichiarato.

"Originariamente nello script si leggeva che scovavo un giocatore in Cina ma Netflix non è in Cina. Se trovassi qualcuno in America Latina o in Europa? Quindi la prossima rivelazione è che sono a Maiorca" racconta Sandler. Nonostante non sia uno degli attori più amati dalla critica, si tratta pur sempre di un interprete apprezzato dal grande pubblico; un fan di Adam Sandler ha dichiarato di aver visto 638 ore dei suoi film in un solo anno.



La trama di Hustle infatti racconta di un ex talent scout di basket che cerca di rilanciare la sua carriera portando un giocatore dall'estero a giocare nella NBA.

Insieme a Sandler il cast è composto da Queen Latifah, Ben Foster e Robert Duvall, oltre a numerosi cameo di coach e giocatori di basket.

Il personaggio che viene reclutato in Spagna è interpretato da Juancho Hernangomez, realmente un giocatore di basket che milita nei Memphis Grizzlies.

Non si tratta della prima collaborazione tra Adam Sandler e Netflix; l'attore ha recitato in diversi film dello streamer, tra cui The Meyerowitz Stories e Diamanti Grezzi.

Al momento Hustle non ha ancora una data d'uscita.



