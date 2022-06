Hustle, Adam Sandler tra Ben Affleck, Rocky e l'NBA: da oggi in streaming su Netflix

Da oggi su Netflix arriva Hustle con Adam Sandler, nuovo film interpretato e prodotto dal celebre attore per la piattaforma di streaming on demand, con la quale da diversi anni sta portando avanti una partnership molto redditizia.

Ambientato a Philadelphia, città simbolo della saga di Rocky - alla quale il film si ispira moltissimo (specialmente al primo Creed) arrivando a citarla apertamente in più occasioni - Hustle racconta una storia fittizia calandola in un contesto il più realistico possibile, che vede tantissime star e vecchie glorie della NBA recitare nei panni di loro stessi: la storia è quella di un ex giocatore di basket oggi importante talent scout per i Philadelphia 76ers che, messo all'angolo da una dirigenza che non lo stima, scova in Spagna una giovane promessa totalmente sconosciuta ma nella quale lui intravede un talento cristallino. Deciderà di scommettere tutto su di lui, tagliando i ponti con i 76ers per diventare il suo allenatore/procuratore personale.

Il film, già dalla barba lunga e folta di un Adam Driver insolitamente serio-drammatico (ma sempre con la battuta pronta), farebbe pensare ad una versione più leggera di Tornare a vincere, il recente dramma sportivo con Ben Affleck; in realtà il regista, l'esordiente Jeremiah Zagar, sembra prendere come modello il capolavoro di Bennett Miller L'arte di vincere, con protagonista Brad Pitt, e virarlo verso le atmosfere da 'seconda occasione' (un termine citato espressamente ad un certo punto) delle storie di Rocky Balboa.

Per altri approfondimenti guardate il teaser trailer di Hustle: il film è disponibile per tutti gli abbonati al servizio di streaming on demand Netflix a partire da oggi mercoledì 8 giugno.