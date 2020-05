Hunting Season, nel nuovo film di James Wan c'è anche un po' di John Wick

Sono molti i progetti in cantiere sotto la firma di James Wan, dall'horror Malignant fino all'attesissimo Aquaman 2 con Jason Momoa, eppure, come riporta Deadline, neanche la quarantena può fermare la sua iperattività creativa, visto che è stato annunciato l'arrivo di un suo nuovo film, Hunting Season.

Il sito riporta che Wan sta preparando infatti l'adattamenti cinematografico dell'omonimo romanzo scritto da Frank M. Robinson, un piccolo classico della fantascienza dedicato ai viaggi nel tempo. A produrre il progetto ci sarà anche Don Murphy della saga dei Transformers, mentre alla sceneggiatura troveremo l'apprezzato Derek Kolstad, soprattutto noto per aver creato il personaggio di John Wick e l'intero mondo suburbano criminale dell'amatissima serie action.



La storia di Hunting Season segue un ufficiale di polizia che viene spedito nel passato, dove considerato nemico dello stato a pronto per essere giustiziato, dovrà acclimatarsi agli usi dell'epoca per sopravvivere a morte certa. Wan produrrà sicuramente la trasposizione con la sua Atomic Monster e chissà, potrebbe anche dirigerlo.



Cosa ne pensate? Vi ricordiamo che Malignant non ha ancora una data d'uscita ufficiale, mentre Aquaman 2 dovrebbe uscire nelle sale americane il 16 dicembre 2022, salvo dei posticipi dovuti al ritardo della produzione causa Pandemia. Per il momento, le date restano queste.