Hunter Schafer nel suo primo film da protagonista, e vi farà tremare

Hunter Schafer ha conquistato il pubblico grazie alla sua performance della giovane transgender Jules in Euphoria e ora è una delle attrici maggiormente richieste a Hollywood. Tra i vari script, uno in particolare l'ha conquistata, ovvero il film horror di Tilman Singer dal titolo Cuckoo, presentato in questi giorni alla Berlinale.

Hunter Schafer è stata scelta per interpretare Gretchen, una ragazza di 17 anni tormentata e isolata, costretta a trasferirsi con suo padre, la matrigna e la giovane sorellastra in un resort in Germania, dove non tutto è quello che sembra.

Cuckoo è stato il primo lavoro di Hunter Schafer da attrice dopo Euphoria, nonché il primo ruolo da protagonista nel mondo del cinema. Dopo quasi due anni dalla fine della produzione, Cuckoo sbarca al Festival di Berlino. Hunter Schafer era euforica per Euphoria, la serie che le ha cambiato la vita.

"Ho attribuito qualsiasi esperienza di recitazione al fatto di essere sul set di Euphoria, e ad essere intorno a quelle persone con cui mi ero davvero sentita a mio agio, in particolare Sam Levinson, un po' il mio insegnante di recitazione. E questo è come dire 'Ok, le rotelle d'allenamento sono tolte, tesoro, e devi darci dentro'. Era così spaventoso".

Spaventoso è anche Cuckoo, con il personaggio di Schafer che si trova a confrontarsi con un misterioso mostro simile ad un uccello con un grido simile ad uno strillo che cerca di fecondare le donne con la sua malvagia prole. La storia, scritta da Tilman Singer, si basa sul folklore del cuculo, alcuni dei quali sono parassiti sociali, deponendo le loro uova nei nidi di altre specie.



A novembre, una scollatura da urlo di Hunter Schafer ha fatto impazzire alla première del prequel di Hunger Games, Ballata dell'usignolo e del serpente.