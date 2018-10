Hunter e Samaritan: Sylvester Stallone sarà un supereroe in uno dei suoi nuovi film!

La Balboa Productions ha acquistato i diritti cinematografici per Hunter e Samaratin, e l'attore tre volte candidato all'Oscar Sylvester Stallone sarà il protagonista di entrambe le pellicole.

Il primo progetto ad essere girato sarà probabilmente Samaritan, scritto da Bragi Schut, che è descritto come "una versione oscura e originale del genere dei supereroi", che quindi darà per la prima volta a Stallone la possibilità di impersonare un vigilante mascherato. L'obiettivo è quello di iniziare la produzione già il prossimo anno.

Dopo di che l'instancabile Stallone si fionderà nella produzione di Hunter, un progetto cui la star tiene particolarmente e che sta cercando di realizzare da molti anni dopo averne acquistato i diritti nel 2009. Basato sull'omonimo romanzo di James Byron Huggins, il film racconterà la storia di Nathaniel Hunter, che viene incaricato di dare la caccia ad una bestia semi-umana e sanguinaria creata da un'agenzia segreta che minaccia di devastare la civiltà. Anni fa, l'idea era quella di inserire la storia della saga di Rambo, trasformando il militare in un cacciatore di mostri.

Inoltre, Balboa ha acquisito i diritti cinematografici di Ghost: My Thirty Years as an FBI Undercover Agent, un memoriale del veterano dell'FBI Michael McGowan. Prima del suo pensionamento, McGowan ha lavorato come agente sul campo dell'FBI in oltre 50 casi sotto copertura, un record senza precedenti per la celebre agenzia governativa americana. La Balboa Production sta attualmente cercando uno sceneggiatore cui affidare la stesura dell'adattamento.

Insomma, Sylvester Stallone sembra non avere alcuna intenzione di fermarsi. Prossimamente infatti sarà nei cinema con Creed II e Rambo 5.