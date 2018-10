Hunter Killer - Caccia negli abissi, Gerald Butler nel nuovo trailer ufficiale

È grazie alla Eagle Pictures che possiamo mostrarvi quest'oggi un nuovissimo trailer ufficiale in italiano di Hunter Killer - Caccia agli abissi, intenso action thriller ambientato tra le profondità marine diretto da Donovan Marsh e con protagonista Gerald Butler (300, Attacco al Potere).

Butler interpreterà il Capitano Joe Glass che deve salvare la situazione dopo che il Presidente della Federazione Russa viene rapito da uno spregiudicato generale. Il progetto, a lungo in fase di gestazione, aveva attirato in precedenza registi del calibro di Phillip Noyce, Antoine Fuqua, e Martin Campbell. Alla produzione troviamo Neil Moritz e Toby Jaffe.

Oltre a Butler, nel cast ci sono anche Gary Oldman (Darkest Hour), Common (John Wick: Chapter 2), Linda Cardellini (Avengers: Age of Ultron) e Toby Stephens (Die Another Day). La pellicola è diretta da Donovan Marsh che si è basato su una sceneggiatura di Arne L. Schmidt and Jamie Moss, a sua volta tratta dal libro Firing Point, scritto dall’ex-ufficiale della marina George Wallace e da Don Keith. Le riprese del film hanno ricevuto il pieno appoggio della stessa marina statunitense.

Sinossi: Nelle profondità dell’Oceano Artico, il capitano del sottomarino americano Joe Glass (Gerard Butler) sta cercando un nuovo mezzo e un nuovo equipaggio quando scopre un segreto proveniente dalla controparte russa che minaccia di scardinare l’ordine globale prestabilito. Il capitano Glass sarà quindi costretto a mettere insieme un equipaggio, composto da Navy SEAL per salvare la vita al presidente russo rapito e sventare così una possibile terza guerra mondiale.



Il film è atteso nelle sale italiane il prossimo novembre.