Hunted, Cappuccetto Rosso va a caccia del Lupo nel trailer ufficiale del survival horror

È stato diffuso in rete il trailer ufficiale di Hunted, interessante pellicola survival horror che propone una rilettura moderna della classica fiaba di "Cappuccetto Rosso". I protagonisti sono Lucie Debay e Arie Worthalter.

Descritto come un progetto esilarante e spesso brutale che si eleva grazie al potere del mito e della magia, il film non riserva anche una critica alla società del giorno d'oggi.

Questa la sinossi ufficiale diffusa da Bloody Disgusting: "Eve incontra quello che pensa sia un affascinante ragazzo in un bar. Eppure le cose vanno terribilmente storte una volta che si rende conto di aver incontrato uno psicopatico e il suo complice. Inizia così un mortale inseguimento, fino a quando lei decide di andare al contrattacco con la foresta che funge da sua alleata."

Potete visionare il filmato in alto, mentre in calce all'articolo vi riportiamo la locandina ufficiale incentrata sul personaggio di Eve. Il film verrà distribuito in streaming su Shrudder (per quanto riguarda gli USA) il prossimo 14 gennaio. Cosa ve ne pare di questo trailer? Fateci sapere le vostre impressioni, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti qui sotto.

