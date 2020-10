Hunger Games vs. La Ballata dell'Usignolo: ecco le maggiori differenze per la produttrice

Mentre nelle librerie è disponibile già da un po' il romanzo prequel di Hunger Games La Ballata dell'Usignolo e del Serpente, non dobbiamo dimenticarci che il suo adattamento cinematografico è in fase di lavorazione, e a evidenziare le differenze tra i vari film è una dei produttori della saga, Nina Jacobson.

Lo scorso aprile è infatti stato annunciato lo sviluppo del film de La Ballata dell'Usignolo e del Serpente, per il quale tornerà dietro la macchina da presa il regista del secondo capitolo della saga di Hunger Games, Catching Fire, e dei due capitoli conclusivi, Mockingjay pt. 1 e 2, Francis Lawrence.

Durante un panel al New York Comic Con, però, è stata la produttrice Nina Jacobson a parlare un po' del progetto, spiegando quali sono, secondo lei, le differenze maggiori tra la saga principale e il prequel, e su cui si dovrà puntare per offrire contenuti innovativi e accattivanti.

"Beh, sono cose che accadono molto prima, sapete, hanno luogo in un'epoca precedente. Qui si tratta dei decimi Hunger Games, mentre in Catching Fire eravamo ai settantacinquesimi" afferma "Credo che gli Hunger Games fossero considerevolmente meno sfarzosi di quel che poi diventeranno, quindi sarà divertente vedere come erano all'epoca".

Ma, soprattuto, sarà la prospettiva a cambiare: "Credo che vedere un personaggio di Capitol con un punto di vista che vi porta attraverso una buona parte della storia sia qualcosa che non avevamo mai fatto prima. Abbiamo avuto dei grandi personaggi di Capitol, ma li abbiamo sempre visti attraverso gli occhi dei personaggi dei Distretti; non abbiamo mai visto il mondo con gli occhi di uno di Capitol, specialmente Snow".

E voi, che ne pensate? Quanto hype avete per la trasposizione cinematografica de La Ballata dell'Usignolo e del Serpente? Fateci sapere nei commenti.