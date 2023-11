Hunger Games: dove vedere in tv e in streaming tutti i film della saga

In occasione dell'uscita al cinema del nuovo film Hunger Games: La ballata dell'usignolo e del serpente, prequel dei film con protagonista Jennifer Lawrence, arriva in tv e in streaming un canale interamente dedicato al franchise nato dai romanzi di Suzanne Collins.

La saga, campione d’incassi con quasi 3 miliardi di dollari al box office, è uscita nelle sale cinematografiche tra il 2012 e il 2015 e segue le vicende di Katniss, una ragazza che decide di offrirsi volontaria, per salvare la sorella minore, e partecipare agli Hunger Games, un reality show in cui ragazzi provenienti dai Dodici Distretti sono costretti a battersi e a uccidersi a vicenda.

Tutti i film della saga saranno disponibili in streaming su NOW e su da lunedì 20 a giovedì 23 novembre: nel primo Hunger Games Katniss partecipa per la prima volta al reality show, insieme ad altri 23 ragazzi; in Hunger Games: La Ragazza di Fuoco Katniss e Peeta intraprendono il Tour della Vittoria, mentre una nuova edizione degli Hunger Games sta per iniziare; in Hunger Games – Il Canto della Rivolta – Parte 1 e Hunger Games – Il Canto della Rivolta – Parte 2 la protagonista, sopravvissuta agli Hunger Games, si ritroverà ad affrontare il tirannico presidente Snow.

Nella saga, l'attrice premio Oscar Jennifer Lawrence interpreta la protagonista Katniss Everdeen, insieme ad Josh Hutcherson nel ruolo di Peeta Mellark, un ragazzo che appartiene allo stesso distretto di Katniss e che con lei partecipa ai giochi, e Liam Hemsworth in quello di Gale Hawthorne, amico d’infanzia della protagonista. Assieme a loro un cast stellare che include Woody Harrelson è Haymitch Abernathy, Elizabeth Banks veste i panni di Effie Trinket, Lenny Kravitz interpreta Cinna, Stanley Tucci è Caesar Flickerman e Donald Sutherland è il Presidente Coriolanus Snow.

