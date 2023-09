Hunger Games, la trilogia originale torna in sala in autunno!

I fan di Hunger Games sono ansiosi di vedere sul grande schermo il prequel, Ballata dell'usignolo e del serpente, ambientato decenni prima della storia di Katniss Everdeen nella trilogia originale del franchise. Trilogia che Lionsgate riproporrà ai fan nelle sale cinematografiche nel prossimo mese di ottobre.

L'annuncio ufficiale è di qualche ora fa, nel quale Lionsgate svela la collaborazione con Fathom Events per un accordo di due serate nelle quali Hunger Games tornerà sul grande schermo negli USA: domenica 15 e mercoledì 18 ottobre.



"Non c'è modo migliore per stuzzicare l'appetito per il prequel di Hunger Games se non con l'originale Hunger Games. Siamo entusiasti di collaborare con Fathom Events per dare ai fan l'opportunità di vedere Hunger Games ancora una volta nei cinema" ha dichiarato Kevin Grayson di Lionsgate.



Jennifer Lawrence tornerebbe in Hunger Games al 100%, come lei stessa ha dichiarato in un'intervista lo scorso giugno.

L'attrice ha trovato il successo globale proprio grazie alla sua performance nella saga originale di Hunger Games nei panni di Katniss Everdeen al fianco di Liam Hemsworth e Josh Hutcherson, con la regia di Francis Lawrence e la presenza di star del calibro di Donald Sutherland e Philip Seymour Hoffman.



Non perdetevi il nostro approfondimento su Hunger Games e Jennifer Lawrence, che ripercorre il rapporto tra l'attrice premio Oscar e la saga fantasy che le diede il successo. Al momento non ci sono informazioni sul ritorno nelle sale italiane della saga ma vi terremo aggiornati nel caso vi siano novità sul coinvolgimento dei cinema nostrani nell'iniziativa.