Hunger Games, Tom Blyth difende Rachel Zegler sui social contro gli haters

Le polemiche non si placano e scende in campo persino Tom Blyth a difendere la sua co-protagonista nel prequel di Hunger Games Rachel Zegler dagli haters dopo le recenti dichiarazioni dell'attrice in merito al suo personaggio nel remake live-action di Biancaneve. Ma facciamo un passo indietro.

Zegler interpreterà Biancaneve nel nuovo film Disney che, come già anticipato, non sarà proprio ciò che ci si aspetta dalla fiaba originale. Molti elementi della trama che tutti noi conosciamo fin dall'infanzia saranno stravolti come la presenza dei nani, sostituiti con folletti di vario genere, e per i fan puristi una bellezza non convenzionale al tipico aspetto di Biancaneve. Ma Zegler è stata scelta da Disney per Biancaneve e per l'attrice questo basta e avanza tanto da aver difeso a spada tratta l'inclusività del nuovo remake rispetto al materiale originale.

Non sappiamo quando Biancaneve approderà sul grande schermo ma vedremo presto l'attrice al cinema nel ruolo di Lucy Gray in La ballata dell'usignolo e del serpente e proprio la star del prequel Tom Blyth che interpreta un giovanissimo Coriolanus Snow a difendere l'attrice della tante critiche sul web. In un recente post Instagram, un utente ha commentato affermando che "Biancaneve farà schifo" (trovate il commento in calce all'articolo) e prontamente Blyth ha difeso la collega invitando l'hater a "farsi una vita". Sembrerebbe che il rapporto tra i due attori sia molto unito anche fuori dal set.

La ballata dell'usignolo e del serpente sarà il film più lungo della saga di Hunger Games! Il prequel arriverà nei cinema italiani il prossimo 22 novembre.