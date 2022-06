Hunger Games: ecco il teaser trailer de La Ballata dell'Usignolo e del Serpente!

Durante la notte degli MTV Movie & TV Awards 2022 è stato diffuso in streaming il primissimo teaser trailer de La Ballata dell'Usignolo e del Serpente, prequel della saga di Hunger Games che affronterà la giovinezza del personaggio del Presidente Snow. Il teaser ha mostrato anche la data d'uscita ufficiale della pellicola nelle sale.

Il teaser non rivela purtroppo alcuna ripresa o immagine tratta dal film, le cui riprese sono appena iniziate, ma chiede allo spettatore di tornare nel mondo di Hunger Games per scoprire "chi è un usignolo e chi un serpente", il tutto il 17 novembre 2023, data d'uscita del film al cinema. Come confermato pochi giorni fa, Rachel Zegler sarà la protagonista del prequel, mentre Tom Blyth sarà il giovane Snow.

La Ballata dell'Usignolo e del Serpente vedrà il ritorno alla regia di Francis Lawrence, che ha diretto i tre capitoli finali della saga di Hunger Games. Con lui torneranno anche gli sceneggiatori Michael Arndt e Nina Jacobson, che hanno lavorato a tutti e quattro i capitoli precedenti.

"Come tutti, ho visto per la prima volta Rachel Zegler in 'West Side Story' e, come tutti, ho capito che stavo guardando una star che avrebbe incantato lo schermo per una generazione", ha dichiarato Lawrence quando è stato annunciato il casting della Zegler. "Lucy Gray è un'attrice perfetta: il personaggio è audace, indipendente e provocatorio, ma anche vulnerabile, emotivo e affettuoso. Rachel renderà questo personaggio indimenticabile".

Il film seguirà il diciottenne Coriolanus Snow, che in futuro diventerà il tirannico Presidente di Panem, che vede la possibilità di cambiare le proprie sorti quando viene scelto come mentore di Lucy Gray Baird, la ragazza tributo dell'impoverito Distretto 12. Su queste pagine potete leggere la trama di Ballata dell'Usignolo e del Serpente.