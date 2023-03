Hunger Games, svelato il poster ufficiale del prequel Ballata dell'usignolo e del serpente

Le riprese di Ballata dell'usignolo e del serpente, atteso prequel cinematografico della saga di Hunger Games, sono finite a novembre scorso e in queste ore per il nuovo film del franchise ha iniziato a spuntare online il poster ufficiale.

Come potete vedere in calce all'articolo la locandina, che appunto ritrae il confronto tra un serpente e un usignolo, è stato condiviso dalla nuova protagonista Rachel Zegler, vista recentemente nel cinecomix DC Studios Shazam! Furia degli Dei. Il manifesto è apparso anche sui canali ufficiali del film e del franchise di Hunger Games, confermando che l'appuntamento con le sale cinematografiche è fissato per il prossimo 17 novembre negli Stati Uniti.

Ballata dell'usignolo e del serpente (in originale The Ballad of Songbirds and Snakes) è tratto dall'omonimo romanzo della scrittrice statunitense Suzanne Collins, creatrice della saga best-seller di Hunger Games, che ha ispirato i quattro film della saga cinematografica con protagonista Jennifer Lawrence: il nuovo film sarà un prequel spin-off ambientato sessantacinque anni prima rispetto alle vicende della storia originale e racconta la giovinezza di Coriolanus Snow, futuro presidente di Panem.

Diretto da Francis Lawrence, oltre a Rachel Zegler il film include nel cast anche Tom Blyth, Hunter Schafer, Jason Schwartzman, Laurel Marsden e i pluripremiati Viola Davis e Peter Dinklage. In Italia Ballata dell'usignolo e del serpente sarà distribuito da Notorious Pictures.