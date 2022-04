Hunger Games: svelata la data d'uscita del prequel Ballata dell'usignolo e del serpente

Negli ultimi giorni di CinemaCon c'è stato spazio anche per il franchise di Hunger Games, pronto a rimettersi in moto grazie all'annunciato prequel Ballata dell’usignolo e del serpente. La produzione ha svelato finalmente la data d'uscita del film basato sul nuovo romanzo omonimo di Suzanne Collins e che precede gli eventi della saga principale.

Pur mantenendo ancora uno stretto riserbo sul cast, la Lionsgate ha annunciato l'inizio della produzione del film prequel con al centro la figura di Snow, fissando la data d'uscita al 17 novembre 2023. Nel brevissimo teaser mostrato alla CinemaCon, non si segnalano scene girate (anche perché la produzione è appena cominciata) ma soltanto inquadrature di rami d'albero ghiacciati con su scritto il testo: "Il mondo scoprirà chi è un usignolo… e chi un serpente". Infine, è comparso il titolo del film con impresso il logo ufficiale di questo nuovo capitolo (lo potete guardare nel post in calce alla news).

Ambientato 64 anni prima degli eventi della trilogia originale, Ballata dell’usignolo e del serpente rivisita il mondo di Panem dal punto di vista del suo futuro dittatore tirannico, il Presidente Snow.Il romanzo racconta da un'altra prospettiva la storia del Presidente Snow, e nei mesi scorsi Josh Hutcherson si è detto pronto a tornare nel cast.

"Vediamo l'evoluzione di Snow ed è interessante. Ma per me, la parte più interessante è stata vedere l'evoluzione di Panem" ha raccontato all'uscita del libro l'editore David Levithan. "All'inizio tutti pensavano che sarebbe stata la storia di un angelo caduto, come se Snow fosse destinato a diventare un eroe e poi succede qualcosa e lui diventa cattivo. Ciò che Suzanne Collins mostra è qualcosa di più complesso."

