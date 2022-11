Hunger Games, Suzanne Collins ha sorpreso Francis Lawrence con il prequel

Alla fine dell'ultimo capitolo cinematografico di Hunger Games i fan erano convinti che la saga con protagonista Jennifer Lawrence fosse definitivamente conclusa. A pensarlo non erano solo i fan ma anche il regista del franchise, Francis Lawrence, che ha raccontato lo stupore provato nel sapere che ci sarebbe stato un prequel.

Intervistato da Collider in merito al suo ultimo film, Lawrence ha raccontato in che modo ha scoperto per la prima volta il prequel Ballata dell'Usignolo e del Serpente, che lui stesso dirigerà. Nel corso dell'autunno 2020, Suzanne Collins contattò Lawrence per informarlo che il libro del prequel di Hunger Games era quasi concluso.



La scrittrice informò il regista che la sua nuova fatica letteraria avrebbe esplorato la storia delle origini dell'insensibile Coriolanus Snow e non solo.

Secondo Lawrence 'dopo la trilogia Suzanne Collins non aveva alcun interesse a scrivere davvero un prequel. Sembrava che non avrebbe più scritto altro' ribadisce il regista.



Lawrence era in Corea del Sud a girare uno spot quando ricevette la chiamata di Suzanne Collins. In quel momento capì che sarebbe stato un ritorno affascinante nel mondo di Hunger Games:"C'è voluta tutta la pandemia e tutte le riprese di Slumberland, fino a quasi il periodo natalizio dell'anno scorso, per avere la sceneggiatura al posto giusto, per capire che stavamo facendo la cosa giusta".



Di recente Rachel Zegler ha confermato la fine delle riprese. Francis Lawrence ha sottolineato:"Sono davvero entusiasta del cast. Ciò di cui sono entusiasta, e ho iniziato a sentirlo mentre lo stavamo realizzando, è che sembra davvero fresco. È molto diverso. [...] Ci sono dei punti di contatto, sembra molto un film di Hunger Games ma allo stesso tempo sembra davvero unico. Sono davvero entusiasta, penso che andrà bene".

Qualche mese fa Jennifer Lawrence ha confessato di essersi sentita vecchia quando ha saputo del prequel di Hunger Games.