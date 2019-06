Hunger Games: Suzanne Collins annuncia il romanzo prequel della saga!

Gioite fan di Hunger Games! La Scholastic ha annunciato che Suzanne Collins è al lavoro su un romanzo prequel della saga in arrivo il 19 maggio 2020.

Il libro, al momento ancora privo di un titolo ufficiale, sarà ambientato 64 anni prima degli eventi del primo Hunger Games, nel quale la giovane Katniss Everdeen -interpretata nella trasposizione cinematografica da Jennifer Lawrence, ruolo che l'ha resa famosa in tutto il mondo - si era offerta come tributo per salvare la sorella minore e combattere le disuguaglianze create da un governo dispotico.

"Con questo libro voglio esplorare lo stato della natura, chi siamo e cosa secondo noi è necessario per sopravvivere," ha detto la Collins in una dichiarazione ufficiale. "Il periodo di ricostruzione avvenuto 10 anni dopo la guerra, conosciuto come i Dark Days, fornisce un ottima cornice per esplorare i personaggi e la loro visione dell'umanità".

Visti i 3 miliardi di dollari incassati globalmente dai 4 capitoli dell'adattamento cinematografico targato Lionsgate, è probabile che in futuro la saga tornerà su grande schermo proprio grazie a questo nuovo prequel: d'altronde lo studio aveva confermato lo sviluppo dei prequel di Hunger Games già nel 2015.

L'anno scorso il regista della saga di Hunger Games Francis Lawrence aveva aperto ad un suo ritorno dietro la macchina da presa a patto che Suzanne Collins fosse nuovamente coinvolta nel progetto, a voi le conclusioni.