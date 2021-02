Hunger Games, una scena fu riscritta dopo la morte di Philip Seymour Hoffman

Il mondo del cinema non ha mai smesso di piangere la scomparsa di Philip Seymour Hoffman: morto nel febbraio del 2014 a soli 46 anni, la star di Truman Capote lasciò dietro di sé l'immenso rimpianto per le tante prove monumentali che avrebbe ancora potuta regalarci. L'ultima, come ricorderete, fu quella in Hunger Games - Il Canto della Rivolta.

Al momento della sua morte, in effetti, Hoffman aveva praticamente concluso la sua parte di lavoro per il film con Jennifer Lawrence: secondo lo script, all'attore restavano però un paio di scene ancora da interpretare. Quale fu, dunque, il destino di queste sequenze?

La decisione della produzione fu quella di metter mano alla sceneggiatura per riscrivere le scene che avrebbero dovuto vedere come protagonista il Plutarch di Hoffman: una di queste, in particolare, è quella in cui (nella versione in cui fu effettivamente girata) vediamo Haymitch leggere a Katniss una lettera scritta proprio da Plutarch.

La lettera in questione non sarebbe dovuta esistere: nella versione originale della scena, infatti, era lo stesso Plutarch a parlare a quattr'occhi con la protagonista del film, sostituito poi dal personaggio di Harrelson in seguito al tragico evento. Pensate sia stata la scelta migliore? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Hunger Games - Il Canto della Rivolta, parte 2.