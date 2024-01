Hunger Games, Sam Claflin è pronto a tornare per un nuovo prequel della saga

L'uscita del prequel La ballata dell'usignolo e del serpente è tornato l'interesse intorno ad Hunger Games, e i fan sui social chiedono altri progetti per approfondire la storia di alcuni personaggi, tra cui Finnick Odair. Nonostante sia ormai troppo maturo per tornare nel ruolo, Sam Claflin tornerebbe subito in un prequel.

Claflin potrebbe interpretare il padre di Finnick. Intervistato da Variety, l'attore inglese ha dichiarato:"Non so se ci sia spazio per me per tornare. Sono troppo vecchio ora. Ho sentito voci secondo cui la gente sta chiedendo un prequel di Finnick e tutto quello che posso dire è che sarei totalmente aperto al ruolo del padre di Finnick".

L'attore ha apprezzato molto La ballata dell'usignolo e del serpente:"Certo che l'ho visto, se ami la saga di Hunger Games amerai questo film. Francis Lawrence alla regia è come un pugnale nel cuore perché era il nostro regista ma sono così contento che ci sia rimasto fedele".



Non solo Sam Claflin. Anche Josh Hutcherson tornerebbe volentieri in Hunger Games, a patto che siano nuovamente coinvolti i protagonisti della saga e naturalmente anche il regista, Francis Lawrence.

Vorreste rivedere i protagonisti di Hunger Games in un nuovo capitolo del franchise? Nel frattempo, recuperate la recensione di La ballata dell'usignolo e del serpente, il prequel diretto da Francis Lawrence, con Tom Blythe e la star di Biancaneve Rachel Zegler.