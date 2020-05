Hunger Games: il romanzo prequel su Coriolanus Snow è record di vendite

Come Jennifer Lawrence e la sua Katniss ci hanno insegnato che è nel momento del bisogno che si leva il fischio della ghiandaia imitatrice. Stavolta a rispondere al suo canto sono stati i fan di Hunger Games, poiché ad appena una settimana dall'uscita in libreria The The Ballad of Songbirds and Snakes ha già venduto migliaia di copie.

Per la precisione sono circa 500 mila e ognuna di esse manifesta l'immenso amore che i fan dei romanzi di Suzanne Collins ancora nutrono per lei e i suoi memorabili personaggi.

Se si pensa che il numero sia relativamente basso per una nazione grande come gli Stati Uniti vi basterà pensare che al momento buona parte delle librerie, come altre attività, sono ferme, situazione che complica non poco la vendita e l'acquisto del romanzo persino online.

Inoltre Il canto della rivolta, terzo capitolo di Hunger Games, vendette appena 450 mila copie nello stesso lasso di tempo: saranno le prossime settimane a darci una stima effettiva del successo del prequel, ma i primi dati sembrano più che incoraggianti.

Il romanzo narrerà la storia di Coriolanus Snow, futuro Presidente di Capitol City e degli altri 13 distretti di Panem. Sfogliando le pagine del libro impareremo di più sul suo passato, scoprendo come ha fatto un giovane tanto gentile ed altruista a trasformarsi nello spietato dittatore che tutti conosciamo.

Per un piccolo assaggio di quello che ci aspetta vi suggeriamo di leggere l'estratto di The The Ballad of Songbirds and Snakes reso disponibile qualche settimana fa... A meno che non vogliate aspettare di vedere al cinema il prequel di Hunger Games diretto da Francis Lawrence, regista già a capo delle precedenti istallazioni.