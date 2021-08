Hunger Games, le riprese del prequel partiranno nel 2022

Fin dall'uscita del romanzo prequel The Ballad of Songbirds and Snakes, Lionsgate ha manifestato l'intenzione di arricchire il franchise di Hunger Games portando sullo schermo anche il nuovo adattamento. Il romanzo racconta da un'altra prospettiva la storia del Presidente Snow, e nei mesi scorsi Josh Hutcherson si è detto pronto a tornare nel cast.

In occasione del rapporto sugli utili trimestrali di Lionsgate, il presidente del gruppo cinematografico Joe Drake ha fornito un aggiornamento sulla tabella di marcia del film prequel di Hunger Games.

A quanto pare, la pre-produzione sta procedendo "molto, molto bene", e il film potrebbe entrare in produzione già nella prima metà del 2022. Per l'uscita al cinema, la migliore delle ipotesi parla della fine del 2023, altrimenti bisognerà attendere l'inizio del 2024.

Ambientato 64 anni prima degli eventi della trilogia originale, The Ballad of Songbirds and Snakes rivisita il mondo di Panem dal punto di vista del suo futuro dittatore tirannico, il Presidente Snow.

"Vediamo l'evoluzione di Snow ed è interessante. Ma per me, la parte più interessante è stata vedere l'evoluzione di Panem" ha raccontato all'uscita del libro l'editore David Levithan. "All'inizio tutti pensavano che sarebbe stata la storia di un angelo caduto, come se Snow fosse destinato a diventare un eroe e poi succede qualcosa e lui diventa cattivo. Ciò che Suzanne Collins mostra è qualcosa di più complesso."

