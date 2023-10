Hunger Games, il regista sincero: 'Rimpiango di aver diviso il finale in due film'

Hunger Games - Il canto della rivolta arrivò al cinema diviso in due parti a causa dell'enorme quantità di contenuti che proponeva il film. Mentre il sequel in arrivò arà il film più lungo della saga, il regista Francis Lawrence ha ammesso di essersi pentito riguardo alcune scelte della saga principale.

Insomma, il set della serie di film non è stato facile per nessuno. Jennifer Lawrence ha ammesso di aver perso il controllo della sua carriera con Hunger Games mentre il regista, Francis Lawrence, dice di essersi pentito di aver fatto alcune scelte di produzione che, secondo lui, avrebbero inficiato all'esito del film al botteghino. All'epoca dell'uscita de Il Canto della Rivolta Parte I e II, il pubblico non era ancora "educato" a grandi blockbuster dalle durate titaniche. Il mondo dei cinecomic ha un pò rivoluzionato questo principio.

Per evitare che il film risultasse troppo pesante in un unico montato si decise di dividerlo in due film. Fin da subito ai fan sembrò una scelta opportunistica per ottenere ulteriori guadagni da una saga già di enorme successo globale. Il regista, in una intervista, ha ammesso di essersi pentito moltissimo della sua scelta e di aver ascoltato i produttori. "Me ne pento. Non sono sicuro che lo facciano tutti, ma io lo faccio sicuramente. Ciò che ho realizzato in retrospettiva, e dopo aver ascoltato tutte le reazioni e sentito il tipo di rabbia dei fan, dei critici e delle persone coinvolte nella separazione, è che ho capito che era frustrante. E posso capirlo" ha concluso.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo i film, vi consigliamo la nostra recensione di Hunger Games - Il canto della rivolta parte 2. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!