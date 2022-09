Hunger Games: il regista al lavoro sul biopic di una nota band con lo showrunner di Ozark

Strana coppia, quella di Francis Lawrence e Chris Mundy. Il primo è stato il regista di Hunger Games mentre il secondo ha scritto e guidato la serie Netflix di Ozark. Ora i due ricoprono i rispettivi ruoli - regista e sceneggiatore - per un nuovo biopic musicale su un'iconica band Anni '90.

Se parliamo di Hunger Games, è ovvio come tutta l’attenzione nei confronti del franchise sia focalizzata più che altro sulla sua continuazione, che sui mestieranti che l’hanno reso possibile. Abbiamo visto una prima foto della Ballata dell’Usignolo e del Serpente e a dare un prezioso consiglio al cast ci ha pensato Jennifer Lawrence. Ma ora tocca anche al regista del film tratto dai romanzi di Suzanne Collins, fare un nuovo passo nel panorama cinematografico: stavolta, nel campo dei biopic musicali.

In collaborazione con Chris Mundy, sceneggiatore e showrunner di Ozark che qui rivestirà il primo ruolo, mentre a Francis Lawrence spetta la regia, sta sviluppando un nuovo biopic dedicato ai Sublime, nota formazione molto in voga negli Anni ’90. La band subì un duro colpo quando il frontman Bradley Nowell morì di overdose da eroina nel maggio 1996, appena due mesi prima dell'album più di successo del gruppo. Il film vedrà il coinvolgimento dei membri sopravvissuti della band: sia Bud Gaugh che Eric Wilson saranno i produttori esecutivi insieme a Troy e Jakob Nowell, rispettivamente vedova e figlio del defunto frontman.

I quattro produttori, assieme all’ex manager Dave Kaplan, hanno così commentato a Entertainment Weekly: "Non possiamo credere che stia finalmente accadendo e non potremmo essere più onorati ed entusiasti di avere i grandi Francis Lawrence e Chris Mundy che raccontano la nostra storia. Siamo entusiasti che la storia follemente bella e importante dei Sublime sarà finalmente raccontata. Per il modo senza paura e da pionieri nel riunire così tanti generi musicali, culture e stili di vita nonostante il breve periodo come band. Quella musica sta ancora influenzando musicisti e artisti tutt’oggi".