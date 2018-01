Hunger Games: il regista Francis Lawrence tornerebbe nel franchise ad una sola condizione!

Il regista dei quattro film di Hunger Games , non ha assolutamente escluso la possibilità di tornare al lavoro sul franchise, anzi! Tornerebbe, ma ad una sola condizione.

Nonostante i quattro film di Hunger Games abbiano concluso la storia teen adult scritta da Suzanne Collins, si vorrebbe (forse), provare a continuare con il franchise, un po' come sta accadendo con Harry Potter e lo spinoff Animali Fantastici.

Naturalmente, ancora non si sa come o "se" la Lionsgate tornerà effettivamente a lavorare ad un altro capitolo di Hunger Games ma, parlando in esclusiva con Lawrence, all'Air Studios, durante una sessione di registrazione musicale per Red Sparrow, Screen Rant ha chiesto al regista quali siano i suoi pensieri riguardo un possibile ritorno nel franchise che ha avuto per protagonista la Katniss Everdeen interpretata da Jennifer Lawrence:

“Guardate, io adoro tutti le persone con le quali ho lavorato ai film - Suzanne Collins, Jen, Nina, i ragazzi della Lionsgate, siamo tutti una grande famiglia ed è stata veramente un'esperienza fantastica. Direi che ho concluso ma, se Suzanne lavorerà a qualcosa che davvero le piace e che farà ancora parte di quel mondo, avendo anche un senso, lo leggerei, ascolterei e mi mostrerò assolutamente interessato all'idea che mi verrà eventualmente proposta, senza dubbio. L'idea però che qualcuno, che non sia Suzanne, scriva qualcosa al riguardo solo per mantenere vivo un franchise non mi convince... Io credo che uno dei motivi per i quali il franchise e i film hanno funzionato sia perché Suzanne ha scritto delle storie con delle tematiche profonde, lei voleva raccontare a dei ragazzi delle storie che mostrassero le reali ripercussioni della guerra, giusto? E' qualcosa di così reale, qualcosa a cui lei crede e ha messo dentro a queste storie tutta sé stessa, creando una struttura minuziosa, costruendo il tutto da sola, ogni singolo pezzo."

"Andare avanti e dire semplicemente "dai, facciamo uno spinoff" è una cosa strana, è come se si decidesse di fare un sequel o un prequel di "Io sono Leggenda", chiunque direbbe "ma come osi?" Come lo chiameresti poi? Contagio?. Farai il prequel? E come lo imposteresti? Alcuni parlano di un possibile prequel (di Hunger Games), e mi dicono "perché non fai il film sui giochi a cui ha partecipato Haymitch? Ma lo sapete che sopravvive! Perché era nei film originali e quindi... Penso che sia un'arma a doppio taglio e francamente non riesco ad immaginare Suzanne che torna indietro con una storia. E' stata una grande parte della sua vita, anni e anni, quindi io credo che sia pronta a fare qualcosa di nuovo."

Vedremo se prima o poi arriveranno ulteriori notizie riguardo un possibile, ulteriore sviluppo della saga di Hunger Games.