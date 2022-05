Hunger Games: Rachel Zegler è nel cast del prequel Ballata dell'Usignolo e del Serpente?

Dal suo debutto cinematografico in West Side Story di Steven Spielberg, la popolarità di Rachel Zegler è in costante ascesa dato che la vedremo prossimamente in una serie di prodotti di prima fascia. Dal remake in live-action Disney di Biancaneve e non solo, adesso si vocifera che l'attrice sia entrata nel cast del prequel di Hunger Games.

Non contenta di aver esordito come protagonista di uno dei film meglio recensiti di uno dei più grandi registi del cinema di tutti i tempi, l'attrice ha poi vinto un Golden Globe come miglior attrice in una commedia. Il prossimo film è il sequel del cinecomic Shazam! Fury of the Gods, mentre attualmente, come già accennato, l'attrice appena 21enne sta girando l'adattamento live-action di Biancaneve della Disney al fianco di Gal Gadot.

È certamente un bel modo di iniziare la carriera, ma il prossimo film sarà il prequel di Hunger Games, Ballata dell'Usignolo e del Serpente? Dipende se la recente attività di Zegler su Twitter sia da considerare un caso di trolling o di presa in giro. Date un'occhiata a ciò che ha scritto nel post messo in calce a questa news.

L'attrice ha scritto infatti: "listen up….. can y’all grow restfully? are you becoming an individual resting decisively?". La scorsa settimana è circolata in rete una voce non confermata secondo cui Zegler sarebbe stata scritturata come protagonista di The Ballad of Songbirds and Snakes. Ebbene, le iniziali di ogni parola del tweet sopra riportato sembrano nascondere il nome di Lucy Gray Baird, che si dà il caso sia il nome di uno dei personaggi principali del libro.

Sappiamo, intanto, che Tom Blyth sarà il protagonista del film nel ruolo del giovane Snow. Le riprese di Ballata dell'Usignolo e del Serpente sono previste per quest'anno e il film arriverà al cinema a novembre 2023 sempre con Lionsgate.