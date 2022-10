Hunger Games: dietro le quinte di Ballata dell'Usignolo e del Serpente con Rachel Zegler

In un video pubblicato giovedì sull'account ufficiale di TikTok, la star di West Side Story Rachel Zegler ha offerto agli spettatori un tour del set del prequel di Hunger Games, intitolato La ballata dell'usignolo e del serpente.

Il film, basato sull'omonimo libro di Suzanne Collins, vede Tom Blyth nei panni del giovane Coriolanus Snow - che alla fine diventerà il minaccioso antagonista della trilogia originale, il presidente Snow - che viene scelto per fare da mentore a Lucy Grey Baird, interpretata dalla Zegler, durante la decima edizione degli Hunger Games. Il filmato pubblicato da Rachel Zegler è disponibile sull'account TikTok della star, oppure nelle sue storie di Instagram.

Ricordiamo che Hunger Games: La ballata dell'usignolo e del serpente sarà diretto da Francis Lawrence, già dietro la macchina da presa di The Hunger Games: Catching Fire, The Hunger Games: Mockingjay - Parte 1 e The Hunger Games: Mockingjay - Parte 2. Per quanto riguarda Rachel Zegler, invece, la giovane attrice sarà vista prossimamente nel remake live-action della Disney di Biancaneve, al fianco di Gal Gadot nei panni della regina, e anche nel cinecomix DC Films e Warner Bros Discovery Shazam: Fury of the Gods.

La ballata dell'usignolo e del serpente è atteso nei cinema per il 17 novembre 2023. Per altri approfondimenti scoprite il consiglio che Jennifer Lawrence ha dato al cast del prequel di Hunger Games.