Hunger Games, pubblicato in anteprima un estratto di Ballad of Songbirds and Snakes

A pochi giorni dall'annuncio del nuovo film di Hunger Games, l'autrice Suzanne Collins ha svelato nuovi dettagli relativi al prequel della saga The Ballad of Songbirds and Snakes, romanzo in uscita il 19 maggio prossimo che ovviamente ispirerà il prossimo lungometraggio.

La storia sarà ambientata sessantaquattro anni prima dell'avventura di Katniss Everdeen e seguirà un giovane Coriolanus Snow, che sappiamo destinato a diventare il terrificante presidente di Panem. Del romanzo, attesissimo dai fan della saga (si parla di una prima stampa enorme da ben 2 milioni e mezzo di copie) in questi minuti è stata condivisa un'anteprima, che include i primi tre paragrafi del prequel.

Potete leggerli qui sotto:

"Coriolanus liberò un pugno di cavoli nella pentola di acqua bollente e giurò che un giorno non avrebbe mai più mangiato quella pietanza. Ma questo non era quel giorno. Aveva bisogno di mangiare una grande ciotola di quella roba anemica e di bere ogni singola goccia di brodo per impedire al suo stomaco di ringhiare durante la cerimonia della mietitura. Era una delle tante precauzioni che prendeva per mascherare il fatto che la sua famiglia, nonostante risiedesse nell'attico del condominio più opulento del Campidoglio, era povera tanto quanto la feccia del distretto. Che a diciotto anni, l'erede della grande casa di Snow non aveva altro di cui vivere se non il suo ingegno.

"La sua maglietta per il raccolto lo preoccupava. Aveva un paio di pantaloni scuri accettabili acquistati nel mercato nero l'anno scorso, ma la camicia era ciò che la gente guardava davvero. Fortunatamente, l'Accademia aveva fornito le uniformi necessarie per l'uso quotidiano. Per la cerimonia di oggi, tuttavia, agli studenti era stato chiesto di vestirsi alla moda, ma rispettando la solennità dettata dall'occasione. Tigris aveva detto di fidarsi di lei e allora lo aveva fatto. Solo la capacità di sua cugina con l'ago lo aveva salvato finora. Eppure non poteva aspettarsi miracoli.

"La maglietta che avevano tirato fuori dal retro dell'armadio - era di suo padre e veniva da giorni migliori - era macchiata e ingiallita col tempo, aveva perso la metà dei bottoni e c'erano tracce di bruciature di sigarette su uno dei polsini. Troppo danneggiata per essere venduta, perfino nei periodi peggiori. E questa doveva essere la sua maglietta mietitrice? Quella mattina era entrato in una stanza all'alba, solo per scoprire che sia la cugina che la camicia erano assenti. Non era un buon segno. Tigris aveva rinunciato al suo vecchio compito e si era inoltrata nel mercato nero in uno sforzo disperato per trovargli dei vestiti adeguati? E che cosa possedeva che avrebbe potuto scambiare per averli? Solo una cosa - lei stessa - e la casata degli Snow non era ancora caduta così lontano. Oppure ci stava cadendo ora mentre lui salava i cavoli?"

Per altri approfondimenti guardate il primo concept art del giovane Snow.