Hunger Games: che fine hanno fatto i protagonisti della saga?

La saga cinematografica di Hunger Games tratta dai libri di Suzanne Collins, ci ha raccontato la storia un mondo distopico in cui si svolgono dei cruenti giochi all'ultimo sangue. Scopriamo dunque che fine hanno fatto i protagonisti di questo franchise che con i suoi 4 film ha riscosso un enorme successo.

JENNIFER LAWRENCE

Ha interpretato l'ambito ruolo della protagonista Katniss Everdeen in The Hunger Games e nonostante la giovane età, è riuscita a farsi strada del turbolento mondo di Hollywood, portando a casa addirittura un Oscar nel 2013. Nel 2015 l'attrice è diventata la più pagata al mondo e sono moltissime le produzioni di grande successo a cui ha preso parte. Nel 2019 ha sposato Cooke Maroney e attualmente i due aspettano il loro primogenito. La sua ultima fatica è il film distopico Don't Look Up.

LIAM HEMSWORTH

In Hunger Games, Liam Hemsworth interpreta Gale Hawthorne, uno degli interessi amorosi di Katniss Everdeen. Più che per la sua carriera cinematografica, l'attore negli ultimi anni ha fatto parlare di se per il suo turbolento rapporto con Miley Cirus. Il suo ultimo progetto televisivo è The Most Dangerous Game.

JOSH HUTCHERSON

Ha interpretato il ruolo di Peeta Mellark nel franchise di Hunger Games ed è stato di recente visto nel film d'azione intitolato Die in a Gun Fight al fianco di Alexandra Daddario, Kaya Scodelario e Justin Chatwin. Tra i suoi ultimi lavori c'è anche iò film del 2019 chiamato Burn. Di recente Josh Hutcherson ha rivelato che non rifarebbe Hunger Games, vista la piaga che la sua carriera ha preso.

Nel cast di Hunger Games hanno fatto parte poi anche Woody Harrelson e Elizabeth Banks, le cui carriere proseguono a gonfie vele tra grandi successi come Venom - La furia di Carnage e Charlie's Angels.