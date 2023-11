Hunger Games, Olivia Rodrigo svela la canzone per La Ballata dell'Usignolo e del Serpente

Hunger Games sta per tornare con il prequel dal titolo La Ballata dell'Usignolo e del Serpente, pronto a sbarcare al cinema alla fine del mese. Uno dei punti di forza della saga madre era la colonna sonora e la tracklist di canzoni con musiche di artisti come Lorde, Taylor Swift e Arcade Fire. Nel prequel tocca a Olivia Rodrigo.

La canzone originale s'intitolerà Can't Catch Me Now e uscirà venerdì 4 novembre. L'indizio è arrivato proprio da Olivia Rodrigo, attraverso un TikTok poi cancellato nel quale la cantante unisce il trailer del film al proprio saluto da Katniss Everdeen di Hunger Games.



Successivamente è stata pubblicata una nuova clip, che trovate in calce alla news, che presenta proprio la nuova canzone originale di La Ballata dell'Usignolo e del Serpente, realizzata da Olivia Rodrigo.

Il film racconta le vicende del giovane Coriolanus Snow (Tom Blyth), ultima speranza per la propria stirpe in declino, che si trova a fare da mentore a Lucy Gray Baird, interpretata da Rachel Zegler. Su Everyeye trovate anche l'ultimo trailer di La Ballata dell'Usignolo e del Serpente.



Il film sarà diretto dal regista di Hunger Games, Francis Lawrence. La saga di Hunger Games ha lanciato la carriera di una star di Hollywood, Jennifer Lawrence, nel ruolo della combattiva Katniss Everdeen.

Ora una nuova avventura per i fan di Hunger Games, che potranno tornare nel mondo creato dalla penna della scrittrice Suzanne Collins.



Secondo voi quanto incasserà il prequel di Hunger Games?