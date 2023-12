Hunger Games, Julianne Moore svela l'unica ragione per cui è entrata nel cast

Il regista di Hunger Games rimpiange di avere diviso l’ultimo film in due parti, mentre Julianne Moore è rimasta contenta di aver preso parte alla saga, e ha rivelato la motivazione dietro la sua decisione.

Moore è l’interprete di Alma Coin all’interno degli ultimi 2 film della saga, la dispotica presidente del distretto 13 che brama il posto di Coriolanus Snow, dittatore della regione di Panem. L’attrice, in un Tiktok pubblicato da People, ha rivelato di essere entrata a far parte della saga essenzialmente grazie a sua figlia:

“Sono in Hunger Games grazie a mia figlia che stava leggendo i libri. Ho comprato i libri per mio figlio, che è più grande di mia figlia, e lei li stava leggendo. Eravamo in vacanza, non avevo nulla per passare il tempo, ho preso la copia di questo libro e ho pensato: "È fantastico. Oh mio Dio, credo che ci sia una parte per me". E forse è stata l'unica cosa di cui i miei figli si sono interessati in cui io abbia recitato. È stato fantastico per loro.”

Certo non è un privilegio di tutti i figli vedere la propria madre recitare all’interno della propria saga cinematografica preferita, e sicuramente i figli di Julianne Moore saranno rimasti felici ed entusiasti. Invece non è rimasta entusiasta l’attrice interprete della protagonista Katniss Everdeen, difatti Jennifer Lawrence ha confessato di aver perso il controllo della sua carriera con Hunger Games.