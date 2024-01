Hunger Games, Josh Hutcherson tornerebbe ad una sola condizione

L'uscita recente nelle sale di La ballata dell'usignolo e del serpente, prequel di Hunger Games, ha entusiasmato i fan del franchise, che vorrebbero vedere approfondite anche altre storie che riguardano Katniss e Peeta, i due personaggi principali dei primi film. Josh Hutcherson, interprete di Peeta, è intervenuto sull'argomento.

Intervistato da Screenrant, Hutcherson ha dichiarato di essere disposto a tornare in Hunger Games ad una sola condizione. A specifica domanda, l'attore ha risposto:"Assolutamente, assolutamente. Se riusciamo a riunire me, Jen, Liam, Woody ed Elizabeth. Se riportiamo tutto il gruppo al 100% ci sarò sicuramente".



In realtà, l'ipotesi è assai complicata. Un remake di Hunger Games è stato annunciato per il teatro ma il sequel cinematografico difficilmente verrà realizzato. Suzanne Collins, autrice dei libri di Hunger Games, non ha mai scritto una storia successiva a Il canto della rivolta, nella quale è compreso un salto temporale di due decenni, quando Katniss e Peeta sono ormai sposati, hanno due figli, e gli Hunger Games sono stati aboliti.

Inoltre, Francis Lawrence ha dichiarato che non ci saranno sequel di Hunger Games che non siano tratti da un libro di Collins. Per tutti questi motivi, la possibilità sembra davvero remota.

Non perdetevi su Everyeye la recensione di La ballata dell'usignolo e del serpente, prequel di Hunger Games, con due nuovi protagonisti, interpretati dalla star di Biancaneve Rachel Zegler e Tom Blythe.