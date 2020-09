Hunger Games, Josh Hutcherson pronto per il film prequel: 'Tornerei subito!'

In seguito all'annuncio ufficiale di Lionsgate circa l'arrivo dell'adattamento cinematografico del romanzo prequel di Hunger Games, intitolato The Ballad of Songbirds and Snakes, uno dei protagonisti della saga si è detto più che favorevole a un suo ritorno nel franchise qualora ce ne fosse la possibilità: parliamo di Josh Hutcherson.

L'attore, che nella saga cinematografica principale impersonava il personaggio di Peeta Mellark, ha rivelato che amerebbe essere coinvolto nuovamente nel franchise: intervistato per l'occasione da Entertainment Tonight, Hutcherson ha confermato che se ci fosse l'occasione per un suo ritorno nel ruolo in futuro e in questo caso nel film prequel della saga, tornerebbe "al 100%". L'attore ha anche specificato che non conosce i dettagli sulla trama della nuova storia, se non che narrerà gli eventi che hanno preparato il terreno alla saga letteraria portata al cinema tra il 2012 e il 2015 in quattro film.

"The Ballad of Songbirds and Snakes è davvero entusiasmante e porta questo mondo su una dimensione nuova e più complessa, che ci apre davanti nuove meravigliose possibilità dal punto di vista cinematografico" ha dichiarato il presidente di Lionsgate Motion Picture Groupe Joe Drake all'epoca dell'annuncio del film, che ha poi proseguito: "Siamo veramente felici di poter riunire questo team per questo franchise davvero unico, e non vediamo l'ora di poter cominciare le riprese".

Già nei mesi addietro alla notizia, intanto, era partito il fantacasting per l'ipotetico film: i fan sarebbero felicissimi di vedere Adam Driver nel prequel di Hunger Games; l'attore di Star Wars e Storia di un Matrimonio andrebbe ad interpretare il giovane Presidente Snow, già protagonista di alcune fan-art sul prequel di Hunger Games.