Hunger Games, Jennifer Lawrence vuole essere ancora Katniss, ma i produttori la rifiutano?

Lo scorso giugno Jennifer Lawrence dichiarò a Variety di essere assolutamente favorevole al suo ritorno nel ruolo di Katniss Everdeen nel franchise di Hunger Games, nel caso si presentasse l'occasione giusta. Un'ipotesi che pare non sia condivisa dai produttori della saga, come ammesso da Nina Jacobson in un'intervista.

La produttrice Nina Jacobson e il regista Francis Lawrence non sarebbero dello stesso avviso. Il motivo? La storia di Katniss sarebbe conclusa e un ritorno sarebbe previsto soltanto dopo un ritorno sul personaggio da parte dell'autrice Suzanne Collins.



Ma fino a quando Collins non creerà una trama letteraria che includa il ritorno di Katniss, la produzione cinematografica non riporterà nel progetto Jennifer Lawrence. Nina Jacobson ha parlato in questi termini durante la promozione del film più lungo di Hunger Games, La Ballata dell'Usignolo e del Serpente:"Se Suzanne ha qualcosa da dire allora scriverà un libro al riguardo".



"Onestamente, per quanto ami Katniss, penso che la sua storia sia completa. E penso che Suzanne senta che la sua storia sia completa. Ma se ciò cambiasse, se Suzanne avesse qualcosa che vuole dire che coinvolge Katniss, allora sarei entusiasta. [...] Ciò che ho sempre amato è che Suzanne di solito scrive queste cose perché ha un'idea tematica che vuole esplorare. Quindi, penso che se per qualsiasi motivo avesse qualche idea tematica che avesse senso raccontare con un'altra storia di Katniss io sarei dalla sua parte e quindi sono sicura che Jen [Lawrence] sarebbe anch'essa dalla sua".



