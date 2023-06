Hunger Games, Jennifer Lawrence:'Tornerei ad interpretare Katniss al 100%'

Jennifer Lawrence è pronta ad interpretare di nuovo la ragazza di fuoco. La star premio Oscar ha confessato di essere disposta a tornare nel franchise Hunger Games dopo aver interpretato Katniss Everdeen nei quattro film della saga. In una video intervista su Zoom, Lawrence si è mostrata entusiasta all'idea.

"Oh mio Dio, totalmente! Se mai Katniss potesse tornare nella mia vita, al 100%" ha dichiarato Lawrence "Al mio partner di produzione si è appena stretto il cuore!".



I quattro film di Hunger Games, tratti dai romanzi di Suzanne Collins - il primo dei quali uscito nel 2012 per la regia di Gary Ross, poi sostituito da Francis Lawrence - nei quali Jennifer Lawrence ha recitato nella parte della protagonista Katniss Everdeen, includono tra i protagonisti anche Liam Hemsworth, Josh Hutcherson, Stanley Tucci, Elizabeth Banks, Donald Sutherland e Woody Harrelson. Quella tra Jennifer Lawrence e Hunger Games è una storia d'amore, odio e probabilità.



Lawrence è impegnata nella promozione della commedia Fidanzata in affitto, nella quale l'attrice interpreta Maddie, una giovane donna che risponde all'annuncio della madre di un ragazzo di nome Percy (Andrew Barth Feldman), alla ricerca di qualcuno che possa uscire con suo figlio prima che entri al college.



Nell'intervista, Feldman ha parlato proprio di Hunger Games:"Probabilmente avevo circa 10 anni [quando uscì il primo film]. Ho letto i libri e poi sono usciti i film ed è stato un fenomeno. Li ho guardati di recente solo per divertimento e le ho mandato un messaggio mentre li vedevo. Quei movimenti sono così buoni, quel genere per intero non esisteva ancora. Né sapevamo che quel genere di film include una performance così grande, veritiera e bella di Jen".



Fidanzata in affitto sarà nelle sale da metà giugno. Su Everyeye potete recuperare la recensione di Hunger Games, il primo film della saga uscito al cinema undici anni fa.