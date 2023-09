Hunger Games, finalmente Jennifer Lawrence e Rachel Zegler si sono incontrate: il video

I fan di Hunger Games sono andati in visibilio dopo aver visto sui social il video del primo incontro tra le due star del franchise Hunger Games, Jennifer Lawrence e Rachel Zegler. Nella clip le due star sembrano idealmente passarsi il testimone, in una scena che ha commosso gli appassionati del franchise di Francis Lawrence.

Premiata due volte con l'Oscar, Jennifer Lawrence ha interpretato Katniss Everdeen nella serie di film Hunger Games basata sui libri di Suzanne Collins mentre Rachel Zegler, star di West Side Story e Biancaneve, sarà protagonista del prequel Ballata dell'Usignolo e del Serpente, nel ruolo Lucy Gray Baird. Scoprite di cosa parla il prequel di Hunger Games con Rachel Zegler.



Il video è stato condiviso sui social da Zegler e mostra l'attrice del prequel insieme a Jennifer Lawrence alla sfilata primavera/estate di Dior alla settimana della moda di Parigi. Nella didascalia del post, Zegler si riferisce affettuosamente a Lawrence come "una madre per molti, una madre per me".

Nonostante i due personaggi siano strettamente correlati, Francis Lawrence ha definito Lucy Gray Baird 'anti-Katniss', spiegando quanto siano diversi in realtà:"Katniss è una sopravvissuta introversa quasi asessuale, mentre Lucy Gray veste la propria sessualità apertamente".



Katniss è famosa per le sue abilità con l'arco mentre Lucy Gray è meno combattente, mostra un talento canoro incredibile ed è membro della band Covey; nel film metterà in mostra la sua splendida voce con la ballata ribelle The Hanging Tree.



Ma dopo Ballata dell'Usignolo e del Serpente ci saranno altri spin-off di Hunger Games?