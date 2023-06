Hunger Games, Jennifer Lawrence racconta la verità dietro il bacio con Liam Hemsworth

Non tutti i baci sono romantici come appaiono davanti allo schermo: è il caso del bacio tra Jennifer Lawrence e Liam Hemsworth sul set di Hunger Games: il canto della rivolta Parte Uno. L'attrice, infatti, ha rivelato ai microfoni di "Hot Ones"alcuni diverti retroscena, ma poco piacevoli per Hemsworth.

Lawrence, infatti, pare che fosse solita mangiare cibi maleodoranti, come aglio e tonno, prima delle scene più romantiche del film: "Non è stato intenzionale - ha detto l'attrice - Era semplicemente ciò che stavo mangiando e poi ci siamo baciati". Dopo aver letto queste dichiarazioni, i baci di Hunger Games verranno visti dai fan con un luce decisamente diversa! Ma si sa, i baci sul set sono sempre poco romantici!

Ma la passione per il cibo sembrerebbe causare non pochi problemi sul set a Jennifer Lawrence: come raccontato dall'attrice stessa, la sua abitudine di mangiare Doritos come snack avrebbe sporcato più volte il candido vestito dell'attrice sul set di American Hustle: "Un incidente, era solo un vestito bianco - sottolinea Lawrence a Hot Ones - in realtà non lo sapevo fino a quando non è uscito, e questo è stato molto irrispettoso nei confronti del reparto costumi".

Jennifer Lawrence, che tornerebbe al 100% nei panni di Katniss Everdeen è attualmente al cinema nella sua prima sexy comedy dal titolo Fidanzata in affitto: per l'attrice, No Hard Feelings, si spinge oltre i limiti portando sul grande schermo un nuovo approccio alla commedia.