Hunger Games, Jennifer Lawrence ammette: 'Il prequel mi fa sentire vecchia'

Jennifer Lawrence aveva circa 21 anni quando ha iniziato a lavorare al primo capitolo di Hunger Games e ora, che le riprese de La Ballata dell'Usignolo e del Serpente sono terminate, l'attrice ha ammesso di sentirsi davvero vecchia per via dei numerosi cambiamenti a cui questa saga sta andando incontro.

Durante una recente intervista al New York Times, Jennifer Lawrence ha detto: "Questo mi fa sentire vecchia come la muffa. Ricordo che quando i lavori sono partiti avevo 21 anni e all'epoca ho pensato: 'Mio Dio, un giorno rifaranno questi film. Ma a quel punto sarò così vecchia! Sarò morta!. I franchise sono così divertenti. Non potrei mai farne uno adesso perché sono semplicemente troppo vecchia e fragile".

Tra l'altro, proprio per il periodo di intensa attività dovuto ai numerosi impegni lavorativi, Jennifer Lawrence ha rivelato di aver perso il controllo della sua vita per via di Hunger Games.

"Tra l'uscita di Hunger Games e la vittoria dell'Oscar, sono diventato una merce di scambio, mi sono sentita quasi come un oggetto e ho avuto come l'impressione che ogni decisione fosse la decisione di un grande, grande gruppo ma non la mia".

La Ballata dell'Usignolo e del Serpente racconterà la storia di Lucy Gray Baird, un tributo del Distretto 12 addestrato dal mentore Coriolanus Snow, il principale antagonista di Katniss Everdeen in Hunger Games. Curiosi di vedere questo nuovo capitolo della saga?