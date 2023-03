Hunger Games, Jena Malone accusa:'Sono stata aggredita sessualmente da un collega'

La star di Hunger Games, Jena Malone, ha pubblicato sui social un lungo post nel quale ha raccontato di essere stata aggredita sessualmente da un collega sul set dell'ultimo film della saga Hunger Games, Il canto della rivolta - Parte 2. L'attrice ha pubblicato una foto del set, quando le riprese erano ormai concluse.

"Questa foto è stata scattata subito dopo aver terminato la seconda parte di Il canto della rivolta, e ho dovuto salutare tutti sul set. Stavamo girando in una bellissima tenuta nella campagna francese e ho chiesto all'autista di farmi uscire nel campo in modo che potessi piangere e catturare questo momento" ha esordito Malone. Sul nostro sito potete recuperare la recensione di Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 2.



L'attrice ha proseguito:"Questo periodo trascorso a Parigi è stato molto complicato per me, stavo attraversando una rottura sentimentale e sono stata aggredita sessualmente da una persona con la quale avevo lavorato". Un racconto scioccante e un evento traumatico che ha suscitato emozioni che soltanto adesso ha imparato a gestire:"Un miscuglio che soltanto ora sto imparando a gestire. Vorrei che non fosse legato ad un fatto così traumatico ma è la natura selvaggia e autentica della vita. In che modo contenere il caos con la bellezza. Ho lavorato duramente per guarire e far pace con la persona che mi ha violata. E far pace soprattutto con me stessa" ha concluso Jena Malone.

Parlare di Johanna Mason è stato difficile per l'attrice, che ha lanciato un appello:"È stato difficile parlare di Johanna Mason e Hunger Games senza sentire la nitidezza di questo momento nel tempo, ma sono pronta ad affrontarla e rivendicare la gioia e la realizzazione che ho provato. Tanto amore per voi sopravvissuti là fuori. Il processo è così lento e non lineare. Voglio dirvi che sono qui per chiunque abbia bisogno di parlare o sfogarsi o aprire spazi non comunicati dentro di sé. Per favore, scrivetemi se avete bisogno di uno spazio sicuro per essere ascoltati".



